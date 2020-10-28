2020/10/28 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- قبل خمس سنوات، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلبة السياسة مصحوبًا بوعود صاخبة من طراز “سأنفذ برنامج رعاية صحية شاملًا بديلًا لخدعة أوباما كير” و”سأبني جدارًا على الحدود مع المكسيك وسأجعل الأخيرة تدفع تكاليفه”.



وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ترامب يكرر الأمر ذاته هذه المرة أيضًا في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية، فمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالشعارات الصاخبة..



كيف يخطط ترامب للفوز في الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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