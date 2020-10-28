2020/10/28 | 14:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوزة العلمية في قم .. تصدر بيانا بخصوص السيد كمال الحيدري) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوزة العلمية في قم .. تصدر بيانا بخصوص السيد كمال الحيدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).