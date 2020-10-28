2020/10/28 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، نحو 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.



أعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.



وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأربعاء، عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس، خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ بداية الجائحة..



ألمانيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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