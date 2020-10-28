غرب كوردستان يسجل 216 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/28 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاربعاء، عن تسجيل 216 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 216 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة ماضية، " 119 ذكور، و97 اناث" وتوزعت كالاتي: الحسكة 21، قامشلو 25، ديرك 34، كركي لكي 13، الدرباسية 8، عامودا 5، تربه سبيه 4، جل آغا 1، الرميلان 1، مخيم الهول، كوباني 18، الطبقة 32، منبج 24، الرقة 24، دير الزور 3، الشهباء 2".

واضافت: ان عدد حالات الوفاة 4، فيما حالات الشفاء الجديدة 6، لافتة الى ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا 4164، بضمنها 119 وفيات و693 شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان‌‌

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