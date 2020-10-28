الأردن يدعم استعداداً لمباراتي لعراق وسوريا

2020/10/28 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجه مدرب المنتخب الاردني لكرة القدم فيتال بوركلمانز الدعوة لثمانية لاعبين محترفين للالتحاق بمعسكر دبي الذي سيشهد مباراتين تجريبيتين، الاولى امام منتخبنا الوطني في الثاني عشر من الشهر المقبل، والثانية امام سوريا في السادس عشر منه.

وتألفت قائمة المحترفين المستدعاة من أنس بني ياسين، خليل بني عطية، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، عدي الصيفي، بهاء عبد الرحمن، موسى التعمري، وياسين البخيت.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للاردن يوم الاحد المقبل.

وسيواجه المنتخب الاردني نظيره العراقي في الثامن من شهر تشرين لاثاني المقبل، فيما سيواجه سوريا في السابع عشر من الشهر ذاته.



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