طلبة جامعات يحيون الذكرى السنوية لمشاركتهم بتظاهرات تشرين (صور)

2020/10/28 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

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مسيرة لطلبة الجامعات

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أحيا المئات من طلبة الجامعات في محافظة ذي قار، الاربعاء، الذكرى السنوية لمشاركتهم بتظاهرات تشرين، فيما تعهد طلبة جامعة القادسية بمواصلة تظاهرات "القمصان البيضاء".

وخرج طلبة جامعات ذي قار، اليوم 28 تشرين الأول 2020، في مسير انطلق من تقاطع البهو الى ساحة الحبوبي، مجددين مطالبهم بالاصلاح السياسي وتقديم قانون انتخابي عادل والقصاص العادل بحق من تسبب بقمع التظاهرات وقتل متظاهريها.

كما اكدوا على المطالب العامة نفسها التي رفعت بالحبوبي، ومنها محاسبة المجرمين وقتلة المتظاهرين، وإقرار قانون انتخابات عادل، وتعديل الدستور ومحاكمة الفاسدين، واقالة المحافظ.





من جهة ثانية نظم حشود من طلبة جامعة القادسية مسيرة، بمناسبة مرور عام على انطلاق احتجاجات تشرين، تعهدوا خلالها بمواصلة تظاهرات "القمصان البيضاء" مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ر.إ

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