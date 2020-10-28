الليرة التركية تهبط الى مستويات قياسية جديدة امام الدولار الاميركي

2020/10/28 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انخفضت قيمة الليرة التركية الى مستويات قياسية امام الدولار الاميركي، الاربعاء، بعد هبوطها الى ما دون مستوى 8 ليرات لكل دولار، وهو ما يمثل تجاوزا لحاجز نفسي حرج للمستثمرين.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء، اليوم (28 تشرين الاول 2020)، ان "الليرة الرتكية هبطت خلال تعاملات اليوم إلى ما دون 8.1 ليرات للدولار".

ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وكان البنك المركزي التركي قد ابقى -الخميس الماضي- على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

ا.ح

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