2020/10/28 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

أعلنت شركة الحفر العراقية استئناف عمليات حفر البئر الاتجاهية J113 p في حقل الغراف النفطي بعد توقف دام لاكثر من سبعة اشهر بسبب جائحة كورونا .

وقال مدير شركة الحفر باسم عبد الكريم في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء، أن"الشركة باشرت بحفر البئر 15 وهو الاخير بعد حفر 14 بئرا نفطية اتجاهية ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 15 بئرا".

واوضح أن" عملية ستتم باستخدام جهاز الحفر IDC 55 ذي القدرة الحصانية 2000 HP الحديث ، مبينا أن حفر البئر الخامسة عشرة كانت بعمق 2933 مترا في الحقل نفسه" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استئناف العمل في حفر البئر J113 P بحقل الغراف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استئناف العمل في حفر البئر J113 P بحقل الغراف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).