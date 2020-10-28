’سجاد العراقيّ’ يتقدم مسيرة الطلاب في الناصرية.. (صور)

2020/10/28 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جدد عشرات الطلبة في محافظة ذي قار، الاربعاء، مسيراتهم الاحتجاجية، للتأكيد على المطالب التي خرجت بها احتجاجات تشرين من العام الماضي.



ورصد "ناس" (28 تشرين الاول 2020)، جانباً من المسيرة الطلابية الموحدة لطلبة جامعة ذي قار، في الذكرى السنوية للتظاهرات الطلابية والتي أكدت على المطالب العامة التي رفعت بساحة الحبوبي.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ "محاسبة المجرمين قتلة المتظاهرين، وقانون انتخابات عادل، وتعديل الدستور، محاكمة الفاسدين، وإقالة المحافظ".

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