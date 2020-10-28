مدينة الأعظمية تستعد للاحتفال بمولد فخر الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم

2020/10/28 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد مدينة الأعظمية للاحتفال بمولد فخر الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جامع الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان.

وتشهد المدينة في كل عام إجراءات أمنية مشددة تتخللها قطع للشوارع، فيما ستشهد هذا العام إجراءات صحية غير مسبوقة، وإجراءات في التباعد الاجتماعي، ويحضر الاحتفالية شخصيات سياسية عراقية ودبلوماسيون من دول عربية وإسلامية.

يذكر ان لأهالي الأعظمية تقاليد خاصة بهذا اليوم، تتضمن تعليق النشرات الضوئية وإشعال الشموع وتبادل الحلوى والطعام بين الجيران وإقامة المناقب النبوية.

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