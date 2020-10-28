فتح نفق ساحة التحرير والطريق الرابط بين السعدون والخلاني

2020/10/28 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت قيادة عمليات بغداد، نفق ساحة التحرير والطريق الرابط بين منطقتي السعدون والخلاني، عقب رفع الحواجز الكونكريتية.

وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي فتح الطريق الرابط بين السعدون وتقاطع الخلاني، ذهاباً وإياباً عبر نفق ساحة التحرير.

هذا ودخلت القوات الأمنية ساحة التحرير لأول مرة منذ عام على انطلاق تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي، استعداداً لرفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق.

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