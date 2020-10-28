مطالبة برلمانية للقائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لمجازر داعش في ديالى

2020/10/28 | 14:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى هوازن الشمري، الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لهجمات ومجازر داعش في المحافظة.

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