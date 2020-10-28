2020/10/28 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- تتجه عاصفة مدمرة تبلغ سرعتها 125 كم في الساعة نحو الساحل الشرقي لأستراليا شمال بريسبان وكالوندرا وماروشيدور على ساحل صن شاين كوست، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من ولاية صن شاين.



وتم إصدار تحذيرات من حدوث عواصف رعدية شديدة في أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي لأستراليا، مع رياح مدمرة بسرعة 90 كيلومترًا في الساعة، وفيضانات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاصفة سرعتها 125 كم / الساعة وفيضان مفاجئ يضربان أستراليا – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة سرعتها 125 كم / الساعة وفيضان مفاجئ يضربان أستراليا – فيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة سرعتها 125 كم / الساعة وفيضان مفاجئ يضربان أستراليا – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).