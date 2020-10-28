شركات استثمار اجنبية تفاوض الصناعة لتشغيل معمل زجاج الرمادي

2020/10/28 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاربعاء، عن وجود مفاوضات بين وزارة الصناعة ووفود من شركات روسية وصينية وعربية لاستثمار معمل زجاج الرمادي لإعادة تشغيله .وقال الطرموز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وفودا من شركات استثمارية مختصة في مجال صناعة الزجاج من روسيا والصين ودول عربية تتفاوض مع وزارة الصناعة لغرض اعادة تشغيل معمل زجاج الرمادي المتوقف عن العمل منذ اكثر من 17 عام بسبب الاحداث التي شهدتها المحافظة”.واضاف ان” وزارة الصناعة عرقلت منذ اعوام عملية تشغيل المعمل الذي ينتج الواح زجاجية تعد الافضل على المستوى العالمي وتسد حاجة البلاد من هذه المادة فضلا على انها توفر عملة صعبة للبلد وتساهم في تشغيل الايدي العاملة”.وأوضح الطرموز، ان “المعمل تعرض للتدمير والسرقة من قبل داعش ابان سيطرتهم على مدينة الرمادي”، موضحا ان “حكومة الانبار المحلية بانتظار نتائج المفاوضات تمهيدا لاعادة تشغيل المعمل الذي يعد من اهم المعامل الحيوية ويضم 7 معامل كلا حسب اختصاصه “.



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