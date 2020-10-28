2020/10/28 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الأربعاء، أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة ردا على رسم كاريكاتيري للرئيس رجب طيب إردوغان نشرته مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد من تركيا على الرسوم "المهينة" لإردوغان في فرنسا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد من تركيا على الرسوم "المهينة" لإردوغان في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).