تراجع عقود النفط الأمريكية بشكل حاد قبل الانتخابات

2020/10/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت العقود الآجلة لأسهم النفط الأمريكي بشكل حاد مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن عمليات البيع في الأسواق قد تتسارع بعد افتتاحها الأسبوع المقبل.

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