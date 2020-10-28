2020/10/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على 23 متهما بتهم جنائية مختلفة من بينهم سراق حقائب نسائية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم سراق حقائب نسائية.. القبض على 23 متهماً في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم سراق حقائب نسائية.. القبض على 23 متهماً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).