بدء اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة على مستوى الخبراء في بغداد

2020/10/28 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادبدأت في بغداد اليوم الاربعاء اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة على مستوى الخبراء .

وقال الوكيل الاداري لوزارة التجارة وليد حبيب الموسوي ، في كلمة القاها ان العراق "يأمل من خلال عقد هذه الاجتماعات الى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين البلدين ، مؤكدا ان الحكومة العراقية حريصة على زيادة حجم التبادل التجاري لترتقي الى مستوى طموح الجانبين من خلال اعطاء القطاع الخاص دور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية ".

من جانبه اكد رئيس الجانب المصري طارق شعراوي ان انعقاد اللجنة العليا المشتركة هو تفعيل لمخرجات القمة الثلاثية ( المصرية ، العراقية ، الاردنية ) التي عقدت على مستوى قادة الدول الثلاث وخاصة بما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وماحددته القمة من موضوعات مهمة لمسيرة العلاقات .

وبين ان اجتماعات اللجنة العليا هي لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل الى اعلى المستويات وبما يتناسب مع امكانيات مصر الانتاجية والتصديرية ، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص لعقد شراكات مشتركة في القطاعات الصناعية والزراعية والعمل على منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتطوير مناخ الاستثمار".

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