مدعومة بطيران الجيش.. انطلاق عملية عسكرية من محورين في إحدى مناطق ديالى

2020/10/28 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، بانطلاق عملية عسكرية من محورين لتعقب خلايا داعش في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش، انطلقت من محوريين لتنفيذ عملية عسكرية في بساتين قرى المخيسة، وابو كرمة في حوض الوقف (25كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش".

وأضاف، أن "العملية تأتي عقب تعرض نقاط المرابطة الامنية مؤخرا إلى سلسلة هجمات من قبل داعش، ما أسفر عن سقوط ضحايا، خصوصاً في بساتين المخيسة"، لافتاً إلى أن "العملية تهدف إلى تأمين البساتين والمواقع القريبة من نقاط المرابطة ودرء مخاطر الإرهاب عن الأهالي".

وكانت نقاط المرابطة في حوض الوقف، وخاصة في بساتين المخيسة، والقرى القريبة منها، قد تعرضت إلى عمليات استهداف متكررة من قبل داعش في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

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