مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن عطلة المولد النبوي

2020/10/28 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحاً بشأن عطلة يوم غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن “عطلة يوم غد بمناسبة المولد النبوي الشريف فهي مثبتة ضمن لائحة العطلالرسمية السنوية ولا تحتاج لإعلان من الأمانة العامة“.

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