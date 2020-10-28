"دويتشه بنك" يتحول للربحية في الربع الثالث بعكس التقديرات

2020/10/28 | 14:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول "دويتشه بنك" الألماني للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تراجع مخصصات القروض السيئة.

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