محدث..الذهب يُعمق خسائره أدنى 1900 دولار مع قوة العملة الأمريكية

2020/10/28 | 14:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها أدنى 1900 دولار خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات الأمريكية.

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