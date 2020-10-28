كردستان: 27 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 1200 إصابة خلال 24 ساعة - عاجل

2020/10/28 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، (28 تشرين الأول، 2020)، تسجيل 27 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وأكثر من 1200 إصابة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في حكومة إقليم كردستان سجلت 1297 اصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة".

واضاف البيان أن "الصحة سجلت ايضا 644 حالة شفاء جديدة لمصابين بكورونا ".

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