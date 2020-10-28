الحكيم : الاساءة لنبينا الاكرم استخفاف بمشاعر ملياري مسلم حول العالم

2020/10/28 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ادان رئيس تحالف/ عراقيون/عمار الحكيم، الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).وقال الحكيم في بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف :" ندين باشد العبارات الرسوم المسيئة لنبينا الاكرم (ص) ، فلا يمكن ان يكون التنكيل والاستخفاف بشخص النبي الاكرم وجهة نظر او حرية تعبير، انه استخفاف بمشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم ،حيث استهداف الشخصية القيمية الاهم في الاسلام"./انتهى7

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