العمل واليونسكو تناقشان تطوير ستراتيجية اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق

2020/10/28 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ناقشـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة اليونسكو ، مخرجات خطة اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق (TEVT) .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض عقد اجتماعا مع خبراء من منظمة اليونسكو عن طريق موقع تواصل الدائرة التلفزيونية ، بحضور معاون مدير عام الدائرة المهندس مشرق عبدالخالق، لمناقشة مخرجات خطة اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق (TEVT)"./انتهى7

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