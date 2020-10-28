وزير التعليم: حريصون على قبول الطلبة وفق طموحهم العلمي والتنافس الشفاف

2020/10/28 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، حرص الوزارة على قبول الطلبة في الجامعات على وفق متطلبات طموحهم العلمي والتنافس الشفاف.وقال الوزير لدى استقباله احدى الطالبات المتفوقات من محافظة المثنى ، بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه :" ان نتائج القبول المركزي تمثل ثمرة جهود الطلبة وعوائلهم "، مشيرا الى :" ان الوزارة ودوائرها المختصة تبذل جهودا حثيثة لمراعاة طموح الطلبة ورغبتهم في الالتحاق بالتخصصات المختلفة ، في ضوء التنافس الشفاف الذي يحدد معادلة اختيار الجامعات والكليات في القبول المركزي".واضاف:" ان ثمة حاجة في عدد من المحافظات الى تعزيز مساحة التخصصات العلمية فيها ، لاسيما الطبية والهندسية ، لتحقيق ما تصبو اليه المؤسسات الجامعية في خدمة المجتمع"./انتهى8

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