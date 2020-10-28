بعد نشر فيديو..سائرون يجمد عمل احد نوابه لمدة 3 أشهر

2020/10/28 | 15:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم تحالف سائرون العراقي على توقيف عمل احد نوابه لثلاثة اشهر بعد نشر فيديو له.

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