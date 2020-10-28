2020/10/28 | 15:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فسرت وزارة الصحة والبيئة في العراق يوم امس الثلاثاء، اسباب عدم تسجيل زيادة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا بعد زيارة اربيعينة الامام الحسين {عليه الس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة العراق تفسر أسباب عدم زيادة اصابات كورونا بعد زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة العراق تفسر أسباب عدم زيادة اصابات كورونا بعد زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).