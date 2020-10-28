بعد حادثة الخيلانية.. قائممقام المقدادية يحذر من سخونة الأوضاع في المنطقة

2020/10/28 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائممقام قضاء المقدادية حاتم التميمي، الأربعاء، من سخونة الأوضاع في منطقة الخيلانية، بعد حادثة مقتل خمسة أشخاص في المنطقة.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرى الخيلانية التي شهدت مقتل الاشخاص الخمسة ما زالت تخضع الى سيطرة عناصر داعش بسبب طبيعتها الجغرافية وبساتينها الكثيفة المتروكة منذ اكثر من ست سنوات فضلا عن هجرة جميع سكان القرى منذ تلك الفترة وهو ما ساعد عناصر داعش لتنفيذ عملياتهم الارهابية بين فترة واخرى".

وأضاف أن "المنطقة المذكورة تمتاز بمساحتها الشاسعة وادغالها الكثيفة التي تساعد على اختفاء المسلحين".





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