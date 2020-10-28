كردستان تسجل 1297 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

2020/10/28 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 664 حالة شفاء و27 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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