الزاملي يطالب بإعادة نظام البديل للجيش العراقي والشرطة الاتحادية

2020/10/28 | 15:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه بتكريم القطعات التي قامت بتأمين المظاهرات وساحاتها طيلة عام كامل وفي مختلف المحافظات.

وقال الزاملي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان القوات الامنية سهرت طيلة اكثر من عام تحمي المتظاهرين وبصدور عارية بعد ان تم تجريدها من السلاح وهي تعيش بين توفير الامن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في ظل استهدافها من قبل بعض المنسدين بالعبوات الحارقة والحجارة والقناني الزجاجية والالات الجارحة ولم تحرك ساكن”.

واضاف الزاملي ان هذه القطعات التي انتصرت على الارهاب الداعشي اليوم انتصرت بتوفير الامن رغم محاولات الكثير من كسر هيبة الاجهزة الامنية واضعافها , مبينا انها نجحت في واجباتها لذا صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة ان يكرم الاجهزة الامنية المكلفة بحماية ساحات التظاهر بالعراق من خلال اعادة العمل بنظام البديل لكل قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحدود والقطعات الاخرى.

و طالب القيادي في التيار الصدري السيد حاكم الزاملي تكريم عوائل الشهداء وتكريم الجرحى وجميع المقاتلين بقطعة ارض سكنية بدل ان يستحوذ على هذه الاراضي مافيات بيع الاراضي ، مؤكدا على ترفيع المراتب والمنتسبين رتبة واحدة و تكريم ضباط وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب بقدم ستة اشهر لتعاملهم الانساني والمهني ومراعاة حقوق الانسان في التعامل مع المتظاهرين .

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