بدء اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية لمناقشة توطيد العلاقات الاقتصادية

2020/10/28 | 15:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بدأت اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة لمستوى الخبراء في العاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء اللجنة في كلا الجانبين العراقي والمصري.وقال الوكيل الاداري لوزارة التجارة ورئيس لجنة الخبراء، وليد حبيب الموسوي، …

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