مبابي يشترط رحيل توخيل لبدء مفاوضات التجديد

2020/10/28 | 15:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة….

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن الشرط الذي وضعه كيليان مبابي، لبدء مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف المقبل.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن مبابي اشترط رحيل المدرب الألماني توماس توخيل أولًا قبل التفاوض حول تجديد عقده، وهي الرغبة التي تتفق مع رغبة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان.

وتوترت العلاقة بين ليوناردو وتوخيل في الفترة الأخيرة، بعدما خرج المدرب الألماني وهاجم إدارة النادي على الملأ بسبب عدم تدعيم الفريق بما يحتاج من صفقات.

وأشار التقرير، إلى أن ليوناردو كان سيطلب من الإدارة رحيل توخيل والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، إلا أن التحدي الأكبر حاليًا هو تجديد عقد مبابي.

وأضاف التقرير، أن مبابي يواجه بعض المتاعب مع أسلوب توخيل في إدارة المباريات، حيث لم يعد المهاجم الشاب متحمسًا لأسلوب المدرب الألماني، ولذلك يرغب في التغيير.

وسوف ينظر مبابي في مستقبله مع باريس سان جيرمان فقط في حال رحيل توخيل خلال الأشهر المقبلة.



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