2020/10/28 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام سنجار يعلن البدء بترويج معاملات التعيين على ملاك الشرطة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/28 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار يعلن البدء بترويج معاملات التعيين على ملاك الشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار يعلن البدء بترويج معاملات التعيين على ملاك الشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).