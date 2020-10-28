شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين باثارة نزاع عشائري مسلح

2020/10/28 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت شرطة محافظة البصرة، القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري مسلح في منطقة ابي صخير.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة مسلحة بين عشيرتين في منطقة ابي صخير، على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من مراكز قسم شرطة الهارثة وفصيل طوارئ …

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