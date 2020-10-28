اربيل ودهوك تسجلان اكبر عدد من الاصابات بكورونا

2020/10/28 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان اربيل ودهوك سجلتا اكبر عدد من الاصابات.

يتبع..

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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