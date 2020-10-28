رئيس الجمهورية يلقي كلمة مهمة عصر اليوم

2020/10/28 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عصر اليوم الاربعاء، كلمة مهمة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتبث كلمة فخامة رئيس الجمهورية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء على التردد ادناه:

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PUKmedia‌

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