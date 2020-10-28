2020/10/28 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

اعتبر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، الاربعاء، مجزرة “الخيلانية” بانها مؤشر لوجود خلل أمني يهدد المحافظة برمتها.

وقال المعموري في بيان تلقته وكالة / المعلومة/، “طالماً نبهنا من خطورة الوضع الأمني في محافظة ديالى وحذرنا من استغلال بقايا العصابات الارهابية للثغرات الأمنية من أجل تنفيذ أجندتها الإجرامية” ، مبيناً أنه “دعا القيادات العسكرية في الحكومتين المركزية والمحلية إلى ضرورة إرسال قطعات عسكرية إضافية لمسك المناطق الرخوة”.

وأوضح المعموري إن “ديالى عانت الأمرين من العمليات الإرهابية وما خلفته من تداعيات هددت السلم المجتمعي وعرضت أغلب مناطق المحافظة للدمار” ، لافتاً إلى إن “محافظة ديالى ما زالت تنزف دماً دونما وجود معالجات حقيقية وواقعية للمشكلات الأمنية التي يعلم بها القاصي والداني”.

واكد المعموري وفقا للبيان ان “المجزرة التي حصلت في قرية “الخيلانية” شمالي قضاء “المقدادية” والتي أودت بحياة عدد من الشهداء الأبرياء تؤشر وجود خلل أمني يهدد المحافظة برمتها” ، مطالباً الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم”.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى: مجزرة “الخيلانية” تؤشر خللاً أمنياً يهدد المحافظة برمتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى: مجزرة “الخيلانية” تؤشر خللاً أمنياً يهدد المحافظة برمتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).