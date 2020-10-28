2020/10/28 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

11 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ارجع عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، الأربعاء، سبب ارتفاع سعر صرف الدولار لطباعة العملة الجديدة من دون وجود رصيد يغطيها، مؤكدا على استفادة المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة من ذلك الارتفاع.

وقال السعيدي في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 تشرين الاول 2020) أن "سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، هو استخدامنا الإصدار النقدي الجديد أو التمويل التضخمي من سياسات سعر الصرف، حيث طبعنا عملة جديدة وهذا مخالف لقانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، الذي ينص على أنه لا تطبع عملة إذا لم يكن لها رصيد يغطيها سواء كان ذهبا أو سندات أو نقد بالدولار"".

واضاف، "ذلك تسبب برفع سعر صرف الدولار ومن ثم ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى العراق".

واوضح، أن "المستفيد من ذلك، هي المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة وتحصل على فرق من ذلك، يعني على سبيل المثال تشتري المئة دولار بسعر 118 ألف دينار عراقي، وتبيع بسعر 128 ألف دينار، وهنا تحصل المصارف على فرق، قدره على سبيل التقدير، 10 آلاف دينار".

واشار السعيدي انه "لو كان يوجد لدينا استقرار مالي في البلد، فإن مبلغ العشرة الاف دينار الذي حصلت عليه المصارف، يمكن أن يذهب للموازنة، لان وزارة المالية هي من تملك الدولار وتبيعه على البنك المركزي والذي يمتلك الورقة النقدية ولو كان لدينا استقرار مالي فإن هذا الارتفاع بسعر الدولار يؤدي إلى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية.. طباعة العملة الجديدة تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية.. طباعة العملة الجديدة تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).