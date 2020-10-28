تسجيل نحو 1300 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

2020/10/28 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

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مركز للعلاج من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، تسجيل نحو 1300إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 27 حالة وفاة في محافظات الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 28 تشرين الأول 2020، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6515 عملية فحص شخصت خلالها 1297 إصابة جديدة توزعت كالتالي، 596 إصابة في أربيل، و 153 في السليمانية و 38 في كرميان و19 في رابرين و 458 في دهوك و 33 في حلبجة.

كما توزعت حالات الشفاءالـ 664 كالآتي : أربيل 117، السليمانية 14 وكرميان 35 ورابرين 13، ودهوك 461 وحلبجة 24.

كما تم تسجيل 27 وفاة معظمها في السليمانية 8، كرميان 2، إدارة رابرين 3، و ودهوك 7 وأربيل 6، وحلبجة 1.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان، إلى 73049 إصابة شفي منها 41573 حالة فيما توفي 2388 شخصا.

ر.إ

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