استقالة مفاجئة للحبوبيّ.. من هو أمين بغداد الجديد؟

2020/10/28 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الكاظمي معن العماريّ بديلاً لأمين بغداد المستقيل

الترا عراق - قريق التحرير

قدم أمين العاصمة منهل الحبوبي، استقالة مفاجئة، فيما أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمرًا بتكليف بديل له.

وحصل "الترا عراق"، الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، على نسخة من الاستقالة التي قدمها الحبوبي، والتي قال فيها إنه "يمر بظرف صحي يستعدي الخضوع للعلاج لفترة طويلة".

كما حصل، على نسخة من الأمر الديواني الذي يقضي بإنهاء تكليف الحبوبي، وتكليف معن العماريّ بديلاً له.

والعماري، وفقًا لسيرته الذاتيّة، مهندس معماريّ ومخطط مدن ولد في بغداد عام 1967، ويحمل شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية.

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