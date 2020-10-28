تواقيع برلمانية لتضمين تعيينات المشمولين بالتدرج الطبي ضمن قانون الاقتراض

2020/10/28 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب عدد من النواب، الاربعاء، بإدراج المشمولين بقانون التدرُّج الطبي ضمن قانون الاقتراض.





وقدم سبعة نواب، وفق وثيقة اطلع "ناس" (28 تشرين الاول 2020)، على نسخة منها، طلباً إلى رئاسة مجلس النواب، لإدراج المشمولين بقانون التدرُّج الطبي ضمن قانون الاقتراض، والمباشرة في المستشفيات والمؤسسات الصحية واطلاق توزيع ذوي المهن الساندة في المستشفيات للحاجة لهم في مواجهة جائحة كورونا.

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