2020/10/28 | 15:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة لإحياء ذكرى رحيل صفاء السراي "رمز" الاحتجاجات العراقية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/28 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة لإحياء ذكرى رحيل صفاء السراي "رمز" الاحتجاجات العراقية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة لإحياء ذكرى رحيل صفاء السراي "رمز" الاحتجاجات العراقية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).