بالصور.. اعادة فتح نفق السعدون امام حركة السير

2020/10/28 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الأربعاء، افتتاح نفق السعدون أمام

حركة السيارات مجدداً، بعد إغلاقه لمدة

عام كامل، جراء التظاهرات التي شهدتها

بغداد ومحافظات عراقية عدة في تشرين

الأول 2019، وتحولت فيما

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