موظف خانه التدبير

2020/10/28 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

أروقة الدوائر الحكومية تتخللها حركة

رتيبة مملة، وأجهزة التكييف تعمل جاهدة

على أن تنعم البطالة المقنعة بأقصى

درجات الخَدر والراحة في وسط تتخلله

رائحة الشاي والقهوة ودخان السجائر

وحدي

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