2020/10/28 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أثارت صورة للمخرج المصرى محمد خضر ، وزوجته ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة القديرة نجلاء فتحي ، دهشة وتعجب مستخدمى السوشيال ميديا ، بعد ظهورهما فى مهرجان الجونة السينمائي ، وهو يحمل حذاء زوجته.



وعلق خضر ، على الجدل المثار حوله هو وزوجته ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حمل حذائها فى مهرجان الجونة..



رسالة نارية من زوج ابنة نجلاء فتحي لمنتقدي وكالة الصحافة المستقلة.

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