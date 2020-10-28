للأسف .. ليس بوسع ماركس ان يسعفك!! (رد على تحريفات حسين علوان بخصوص موقف منصور حكمت من الدين) - توما حميد

2020/10/28 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد تريثت في نشر الرد على حسين علوان فيما يخص التعامل مع الدين لانه خصص له عدة حلقات، لم ينتهي بعد منها.



ولكني وجدت في المطاف الاخير انه يستند لحد الان الى موضوعة معينة.



تفنيد منصور حكمت من خلال مقولات ماركس ولينين من جهة، وارتباطاً بها، ان منصور حكمت بولبوتي لانه يدعو بخلاف ماركس ولينين، الى استئصال الدين من "خالقه" أي الانسان بـ"العنف" و"القسر"! رغم نشره عدة حلقات لحد الان الا ان لب نقده هو واحد.



ور ......





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