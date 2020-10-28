2020/10/28 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الثلاثاء، "الاختفاء القسري" لثلاثة من معاونيه منذ فرار زميلهم، ليوبولدو لوبيز، إلى مدريد بعدما أمضى ثلاثة أشهر في مقر السفير الإسباني في كراكاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا.. غوايدو يدين "الاختفاء القسري" لثلاثة من معاونيه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا.. غوايدو يدين "الاختفاء القسري" لثلاثة من معاونيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).