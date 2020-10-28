زامبروتا: ميسي أفضل من رونالدو

2020/10/28 | 15:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

تحدث الإيطالي جيانلوكا زامبروتا، نجم يوفنتوس وبرشلونة السابق، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز ستاديوم.

وقال زامبروتا، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “دائمًا ما تكون مباريات يوفنتوس وبرشلونة رائعة، بين فريقين كتبا تاريخ بلادهما، وكذلك تاريخ كرة القدم الأوروبية”.

وأضاف: “أتذكر مواجهتين تحديدًا، ربع نهائي دوري الأبطال في موسم 2002-2003، ونهائي برلين في 2015”.

وتابع: “في المرة الأولى، تمكنت مع زملائي من الفوز على برشلونة (2-1)، في كامب نو، خلال الوقت الإضافي، بعد تكرار التعادل (1-1)..



لقد كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا، لأننا بعد ذلك هزمنا ريال مدريد في نصف النهائي، ووصلنا إلى نهائي أولد ترافورد ضد ميلان”.

وأكمل: “في المرة الثانية، أتذكر جيدًا النتيجة المذهلة التي حققها برشلونة في المباراة النهائية، وفوزه (3-1)، وتحقيق ثاني ثلاثية في تاريخ النادي”.

وأشاد زامبروتا بالثنائي، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث أكد أنهما “لاعبان من خارج كوكب الأرض، يفعلان كل شيء في الكرة منذ أكثر من 10 سنوات”.

وبسؤاله عن الأفضل بينهما، قال الدولي الإيطالي السابق: “سأختار ميسي، لأنه كان زميلي في برشلونة وأعرفه جيدًا، وأعرف ما يمكنه فعله..



إنه موهبة رائعة، عبقري كرة القدم الذي أقارنه دائمًا بمارادونا”.



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