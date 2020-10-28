السلطات العراقية تفتح الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير للمرة الأولى

2020/10/28 | 15:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش أنه سيتم افتتاح شوارع أخرى خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المتظاهرين (Getty)في تطور لافت على مستوى التظاهرات العراقية، شهدت بغداد، ظهر اليوم الأربعاء، رفع الكتل الإسمنتية وفتح الطرق القريبة والمؤدية إلى ساحة التحرير معقل المتظاهرين العراقيين، في إجراء هو الأول من نوعه منذ تفجر الاحتجاجات التي راح ضحيتها أكثر من 700 قتيل ونحو 27 ألف جريح في مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا الشوارع المحيطة بساحة التحرير، حيث أقاموا اعتصامهم قبل أن تغلق القوات الأمنية عددا من الطرق والجسور الأخرى منعا لتقدم المتظاهرين نحو المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، خاصة الجسور التي تربط الرصافة بجانب الكرخ من بغداد على نهر دجلة.

وقال مراسل "العربي الجديد"، في بغداد، إن الجيش العراقي رفع الكتل الإسمنتية والعوارض الموجودة في بداية شارع السعدون وساحة النصر والطريق الجانبي المؤدي لساحة الطيران وكذلك بداية شارع الرشيد، كما تم رفع العوارض التي تغلق نفق التحرير منذ نحو عام تمهيدا لفتحه مع دخول عمال البلدية لإجراء عمليات تنظيف.

واحتشدت العشرات من سيارات الجيش برفقة ضباط خلال عملية فتح الطرق، دون احتكاك أو اعتراض من قبل المتظاهرين الموجودين بالساحة.

ومنذ يومين تشهد لجان تنسيق التظاهرات في ساحة التحرير انقسامات حادة بعد دخول أنصار أحزاب وأعضاء مليشيات على خط التظاهرات وتورطهم بأعمال عنف ضد قوات الأمن وناشطين، حيث قرر قسم منها الانسحاب وتفكيك الخيام الموجودة بالساحة وأخرى وجدت بقرار الانسحاب تحقيقا لخطة المليشيات والأحزاب في وأد التظاهرات نهائيا.

من جانبه، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في إيجاز صحافي لوسائل الإعلام العراقية خلال وجوده بعملية افتتاح الشوارع، إنه "تمت المباشرة بفتح الطريق من ساحة النصر باتجاه نفق ساحة التحرير وصولا إلى ساحة الخلاني وسط العاصمة، والمغلقة منذ أكثر من عام".

وبين المحمداوي أن "تلك الخطوة "مهمة جدا، وهي جاءت بالتنسيق مع المتظاهرين السلميين، كما سيتم افتتاح شوارع أخرى خلال الأيام المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع المتظاهرين الأبطال".

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